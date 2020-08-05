الأنبا مكاري يترأس القداسات بكنيسة العذراء بمسرة شبرا

تواصل كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة شبرا، صلوات القداسات الإلهية بشكل مكثف يوميًا، عقب قرار عودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام أكثر من 4 شهور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وترأس القداس الأول بإيبارشية شبرا الجنوبية بكنيسة العذراء بمسرة الأنبا مكاري أسقف الإيبارشية، وتنظم الكنيسة قداسات يومية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم حجز الحضور بها بأعداد محدودة، عن طريق تطبيق إلكتروني ببيانات كل أسرة قبطية تابعة لها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.