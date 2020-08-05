كندة علوش: تحية لصمود الشعب اللبناني

وجّهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة شكر لمنظمات المجتمع المدني في بيروت، وذلك لمجهوداتهم بعد حادث تفجير مرفأ بيروت.وقالت كندة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب اللي عم تساعد بالشارع وتشتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار للتخفيف من آلام الناس والأسر المتضررة بسبب التفجير، رائعة بتزرع الأمل، وبتستاهل كل الاحترام والتقدير".وأضافت: "تحية لصمود وشجاعة شعب لبنان الرائع، يا رب يهون عليكن هالمحنة ويحمي بلادنا".كانت العديد من الجمعيات والشباب بدأوا في مساعدة المتضررين من جراء الانفجار، كما بدأ البعض في تنظيف ورفع الأضرار التي شهدتها المنطقة المحيطة بالانفجار، وتطوع فريق آخر للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض في البيوت التي دُمرت نتيجة لقوة الانفجار.