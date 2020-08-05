الأنبا أنجيلوس يترأس قداس كنيسة مارجرجس خماروية

ترأس الأنبا أنجيلوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإيبارشية شبرا الشمالية، اليوم صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس مارجرجس خماروية.ويعتبر قداس اليوم هو الأول الذي ترأسه منذ عودة صلوات القداسات بعد تعليقها أكثر من 4 شهور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.