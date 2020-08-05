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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بيت العائلة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:05 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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قدم بيت العائلة المصرية، خالص العزاء لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، داعيا الله عز وجل أن ينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم عن بيت العائلة المصرية: "رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين والأمين العام المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائلة يتقدمون بخالص التعازى والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بالعاصمة بيروت ويتضرعون إلى الله بالدعاء أن يمن بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وأضاف البيان أن بيت العائلة تابع الحادث الذي وقع في مرفأ بيروت ببالغ القلق والحزن لما خلفه من تداعيات وأضرار، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذا الحادث الأليم، وإعادة بناء وإصلاح ما خلفه من أضرار بالغة وخسائر فادحة.

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