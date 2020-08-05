بيت العائلة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

قدم بيت العائلة المصرية، خالص العزاء لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت، داعيا الله عز وجل أن ينعم على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.وجاء في نص البيان الصادر اليوم عن بيت العائلة المصرية: "رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين والأمين العام المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائلة يتقدمون بخالص التعازى والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بالعاصمة بيروت ويتضرعون إلى الله بالدعاء أن يمن بالشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".وأضاف البيان أن بيت العائلة تابع الحادث الذي وقع في مرفأ بيروت ببالغ القلق والحزن لما خلفه من تداعيات وأضرار، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن ثقته في قدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذا الحادث الأليم، وإعادة بناء وإصلاح ما خلفه من أضرار بالغة وخسائر فادحة.