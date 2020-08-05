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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 10 في السودان وانهيار 3 آلاف منزل جراء الأمطار

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:59 م
الوفيات في السودان
الوفيات في السودان
محمد عمر
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ارتفع عدد الوفيات في السودان بسبب الأمطار التي حدثت الأيام الماضية إلى 10، وأصيب 3 أشخاص، بالإضافة إلى انهيار كلي لـ1872 منزلا.

وأوضح المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، في بيان اليوم، أنه إلى جانب ذلك تعرضت 1508 منازل لانهيار جزئي، إضافة إلى تضرر ٢١ مرفقا تعليميا و٨ مساجد، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشار المجلس إلى رصد سحب رعدية ممطرة متفرقة في أنحاء البلاد، ويتوقع هطول أمطار في ولايات "كسلا، والقضارف وسنار وكردفان الكبرى ودافور الكبرى، والنيل الأزرق والجزيرة".

وناشد المجلس المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، خاصة الذين يقطنون قرب مجاري المياه َوالخيران، داعيًا مستخدمي طرق المرور السريع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى استمرار جهوده في صيانة كسر سد نهر القاش، وأن العمل جار في سحب وشطف المياه المتراكمة بمحلية بحري بواسطة آليات الدفاع المدني.

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