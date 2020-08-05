الثانية مكرر «أدبي» تحتفل بنتيجتها على نغمات «حياتي مش تمام» (فيديو)

فاجأت ريموندا أيمن عبده، صاحبة المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، ابنة مدينة حلوان بالقاهرة، كاميرا "الدستور" بأداء أغنية "حياتي مش تمام" للمطرب رامي صبري، بصوت مُبدع."كروان الثانوية العامة" كانت تتحدث لـ"الدستور"، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للجريدة على "فيسبوك"، وكشفت عن حبها للغناء، وخاصة رامي صبري، وأدت الأغنية بطريقة مُبدعة، أثارت إعجاب الحضور من القادمين لتهنئتها بتفوقها في الثانوية العامة.