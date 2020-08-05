والد آية «السادسة أدبى»: استخدمت علم النفس التربوى معها (فيديو)

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ مساعد قسم علم نفس تربوي جامعة عين شمس، ولي أمر الطالبة آية تامر السادسة على الثانوية العامة، إنه لم يتوقع أن تكون ابنته من أوائل الثانوية العامة ولكن كان لديه أمل وشك.وأضاف أنه استيقظ يوم ظهور النتيجة وطلب من نجلته مشاهدة المؤتمر، وفوجئ أثناء متابعته بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يقول اسم آية وسط أوائل الشعبة الأدبي، مضيفا: "الدنيا اتقلبت من الفرحة وفرحة ابنتي كانت أقوى عندي مجرد ما سمعنا آية تامر شوقي صرخنا من الفرحة".وكشف عن أنه استفاد من تخصصه في علم النفس التربوي في تربيته مع آية، ونقل لها خبراته في علم النفس وطبق عليها النظريات، منها نظرية علم النفس المعرفية.وأوضح أنه أثناء مذاكرتها للغة العربية كان دائما يخبرها بأن التعلم ليس شرطا أن يكون معناه نجاحا، بل الأهم أن نتعلم، فالثانوية العامة خلاصة السنوات السابقة، وبالتالي في اللغة العربية كانت لديها حصيلة كبيرة جدا في النحو واللغة والشعر والأدب، وهذا كله نفعها في الثانوية العامة، ونفس الشيء في الجغرافيا والتاريخ، مستطردا: "كنت أعلمها ألا تحفظ، وعملتها كيفية دمج المواد المختلفة، والدمج بين دروسها، واستخراج النقاط المهمة في الدرس".وأكد لم يضغط عليها إطلاقا ولم يجبرها على المذاكرة، وكانت لها حرية القرار في المذاكرة، ولكن يوجهها في كيفية تقسيم وقتها بين المذاكرة والراحة.