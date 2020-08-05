الأنبا أباكير يشارك فى سلسلة عظات «مطوبة الأجيال»

شارك الأنبا أباكير، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالدول الأسكندنافية، مساء اليوم، في سلسلة عظات مطوبة الأجيال عبر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأطلق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، سلسلة عظات جديدة بعنوان "مطوبة الأجيال"، بمشاركة عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة بالتزامن مع اقتراب صوم السيدة العذراء مريم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر في الفترة من 7-21 أغسطس من كل عام.