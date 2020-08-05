مرشح لعضوية الشيوخ بالجيزة: التنظيم الجيد لـ«مستقبل وطن» سهّل مهمتنا

قال أحمد دياب، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة، إن أمانة محافظة الجيزة تتواصل على أرض الواقع من خلال جولات لعرض برامج المرشحين من خلال أماكن مفتوحة وبأعداد معينة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتزامنة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف أحمد دياب، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، مع الإعلامي مصطفى شردي، مساء الأربعاء، أن حزب مستقبل وطن لديه غرفة عمليات قوية سهلت على المرشحين تواصلهم مع الناخبين.وأكد مرشح محافظة الجيزة، أن التنظيم الجيد للحزب هو ما سهل على المرشحين وأزال خوفهم، لافتًا إلى أن أي مرشح آخر غير منضم لتنظيم قوي سيواجه صعوبات كثيرة.