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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ولد بإعاقة.. شاب من المنوفية يستغيث: «نفسي أمارس حياتي بشكل طبيعي»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:50 م
رمضان شوقي
رمضان شوقي
ولاء القاضى
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عاش الشاب رمضان شوقي ابن محافظة المنوفية حياة صعبة، فعلى مدار 29 عاما، عانى من إعاقة في الأطراف الأربع وضمور، ورغم ذلك تحدى الظروف ودرس وتخرج من كلية الآداب، بتقدير امتياز.

رمضان شوقي عيد مصطفى، المقيم بقرية كفر منصور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عاش بالمرض ولديه 7 أخوه ووالده يعمل فلاح ولا يملك أرض زراعية.

يقول رمضان، إن لديه أحلام كثيره يتمنى تحقيقها فقد درس وحصل على تقديرا امتياز رغبة منه في أن يعمل ويساعد والده العجوز قليل الحيلة، ولكن المرض والإعاقة منعه، معقبا: "بحس بإحراج لما أطلب فلوس من والدي".

وأضاف لـ"الدستور"، أتمنى إجراء عملية جراحية بالخارج حتى أتمكن من ممارسة حياتي الطبيعية، وقد حاول والدي مساعدتي طوال تلك الفترة وأجرى لي أكثر من 8 عمليات ولكني أحتاج إلى عملية جديدة بالخارج ووالدي لم يعد يقوى على تحمل تكاليف العمليات.

شخص الأطباء حالة رمضان بأنه يعاني من تشوه خلقي بالذراعين العلويين وضعف وضمور شديد بالعضلات السفلى بالأطراف.

وتابع رمضان: "نفسي أعمل عملية خارج مصر بعد أن أوصى العديد من الأطباء بأن نسبة نجاح تلك العملية تصل إلى أكثر من 90% وهو ما أتمنى أن يتم حتى أتمكن من العمل لتعويض أبي عن معاناته معي وأستطيع الزواج وأكون قادرا على كسب قوتي".

وناشد رمضان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمساعدته في إجراء العملية خارج البلاد حتى يتمكن من الحياة الكريمة.

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