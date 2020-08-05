إصابة رئيس كولومبيا السابق بكورونا

أثبتت التحاليل الطبية إصابة الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي، الذي وضعته المحكمة العليا قيد الإقامة الجبرية بفيروس كورونا المستجد، حسبما قال المتحدث باسم حزبه.وقال جابريل فيلاسكو، المتحدث باسم حزب الوسط الديمقراطي، إن أوريبي، (68 عاما)، بصحة جيدة دون أعراض واضحة أو صعوبات في التنفس.وأفادت إذاعة كاراكول بأن أوريبي يمكث حاليا في ضيعته في شمال كولومبيا.ومن المنتظر أن يبلغ القضاء بالمكان الذي سيقضي فيه الإقامة الجبرية.