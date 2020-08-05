بعد تعرضه للتنمر.. مصطفى جاد يدافع عن حسين الجسمي: ساند كل بيت عربي

حرص الملحن الموسيقي مصطفى جاد، على الدفاع عن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعد حالة التنمر التي تعرض لها خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.ونشر "جاد"، صورة له برفقة الجسمي، عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "صاحبي وأخويا حسين الجسمي‬، من أرقى وأنبل من عرفت، دخل بيتي ودخلت بيته وأكلنا مع بعض عيش وملح واللي بيحصل ده قمة في السخف وقلة الأدب مع فنان دعم وساند وفرّح كل بيت عربي".‬‫وأضاف: "عيب كده والله كرهتونا في حياتنا وفي شغلنا كفاية حقد وغل وطاقة سلبية.. إنسان وفنان بكل ما تحمله الكلمتين من معنى.. دمت طيب يا صاحبي".وكان الفنان حسين الجسمي، قد تعرض لحالة تنمر شديدة بسبب تغريدة قام بنشرها بالتحديد يوم 2 أغسطس جاء فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني".. وسخر البعض من ذلك لافتين إلى أن محبة الفنان لأي شخص أو مكان فال سوء.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.