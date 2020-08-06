رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020
الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:22 ص
يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020 إلكترونيًا، ووفرت شركة المصرية للاتصالات عن بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي حيث يمكن لجميع العملاء التابعين لنظام ثلاث شهور.
ويقدم «الدستور» كافة المعلومات عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020.
1 - يمكن لصاحب التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الهاتف من هنا.
2 - إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.
3 - ادخل رقم التليفون.
4 - اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.
وتأتي خدمات «الأونلاين» للتسهيل على المواطنين والوقايه أيضا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020مع بداية شهر أغسطس، كثرت عمليات البحث عن قيمة سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020، ولكن يوفر موقع المصرية للاتصالات رابط التسجيل للمواطنين لتوفير الوقت والعبء؛ نظرًا للظروف التي يمر البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19- )، ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر، ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر.
ويقدم «الدستور» كافة المعلومات عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020.
وتتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ، ويمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 وذلك عبر منافذ التحصيل التالية:
1- فوري.
2 - خدماتي.
3 - bee.
4 - البريد المصري.
5 - أمان.
6 - مصاري.
7 - يمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.
رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020 من هنا
1- فوري.
2 - خدماتي.
3 - bee.
4 - البريد المصري.
5 - أمان.
6 - مصاري.
7 - يمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.
رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020 من هنا
وأعلنت شركة المصرية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي شهر أغسطس 2020 الكترونيًا للتسهيل على المواطن:
1 - يمكن لصاحب التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الهاتف من هنا.
2 - إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.
3 - ادخل رقم التليفون.
4 - اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.
وتأتي خدمات «الأونلاين» للتسهيل على المواطنين والوقايه أيضا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.