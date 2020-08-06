رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020



1- فوري.

2 - خدماتي.

3 - bee.

4 - البريد المصري.

5 - أمان.

6 - مصاري.

7 - يمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.



رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020 من هنا وتتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ، ويمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 وذلك عبر منافذ التحصيل التالية:1- فوري.2 - خدماتي.3 - bee.4 - البريد المصري.5 - أمان.6 - مصاري.7 - يمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.





وأعلنت شركة المصرية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي شهر أغسطس 2020 الكترونيًا للتسهيل على المواطن:



1 - يمكن لصاحب التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الهاتف

2 - إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.

3 - ادخل رقم التليفون.

4 - اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.



وتأتي خدمات «الأونلاين» للتسهيل على المواطنين والوقايه أيضا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية. 1 - يمكن لصاحب التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الهاتف من هنا 2 - إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.3 - ادخل رقم التليفون.4 - اضغط على أيقونة أظهر الفواتير.وتأتي خدمات «الأونلاين» للتسهيل على المواطنين والوقايه أيضا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) والذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.