ألمانيا وسويسرا تحذران من السفر إلى مناطق في بلجيكا وإسبانيا

حذرت ألمانيا وسويسرا، الأربعاء، السائحين من السفر إلى مناطق في بلجيكا وإسبانيا؛ بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في هذه المناطق.وأعلنت الخارجية الألمانية أنها لا تنصح بالرحلات السياحية إلى مقاطعة انتويرب البلجيكية "بسبب معاودة ارتفاع أعداد الإصابات".وبشكل منفصل، حذرت الحكومة السويسرية مواطنيها من الرحلات إلى بر إسبانيا مشيرة إلى ارتفاع أعداد الإصابات هناك. وقالت وزارة الصحة السويسرية إن أي مواطن سافر إلى إسبانيا سيتعين عليه الاستعداد للبقاء في الحجر لمدة 10 أيام عند عودته إلى سويسرا.ويضيف هذا الإعلان إسبانيا إلى قائمة تضم 46 دولة بينها لوكسمبورج والمكسيك والولايات المتحدة، تصنفها سويسرا على أنها مناطق غير آمنة.وجاءت إسبانيا وبلجيكا ضمن أكثر دول أوروبا تأثرا بانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت إسبانيا قرابة 300 ألف حالة إصابة مؤكدة و28 ألفا و500 حالة وفاة، فيما وصلت حالات الاصابات في بلجيكا إلى 70648 والوفيات إلى نحو 9800 حالة.غير أن التحذير السويسري لم يشمل الجزر الإسبانية البليار والكناري.وتعهد مسئولون في جزر الكناري اليوم بتقديم تأمين لتغطية التكاليف الإضافية في حال إصابة أحد الزائرين بفيروس كورونا، لتكون الجزر أول جزء في إسبانيا يقدم مثل هذا التعهد.وسيغطي التأمين رحلة عودة الزائر إلى بلاده بالإضافة إلى التكاليف الطبية وتكاليف الحجر، وذلك حسبما صرحت يازا كاستيلا، وزيرة السياحة المحلية في جزر الكناري بعد توقيع القانون الجديد الذي يتيح تطبيق هذه السياسة.