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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:32 م
تساقط شعر النساء
تساقط شعر النساء
وكالات
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كشفت الدكتورة يانا فراي خبيرة التغذية، الأسباب المؤدية إلى تساقط الشعر عند النساء، مشيرة إلى أن فقدان نحو 100 شعرة في اليوم يعتبر أمرا طبيعيا ولا حاجة للقلق.

وتقول الخبيرة، "إذا كان الشعر يسقط من دون جذور أي "تقصف الشعر"، فإن السبب هو عدم العناية الصحيحة به. وربما سبق وأن صبغت المرأة شعرها أو عرضته لعملية تفتيح اللون، أو نتيجة الاستخدام المفرط لمكواة تجعيد الشعر أو المجفف، ولعلاج هذه الحالة تفيد المواد المغذية للشعر والصبر".

◘ أما أسباب تساقط الشعر بجذوره فهي:-

نقص الحديد- لتعويض نقص الحديد، يجب إضافة البقول والعدس ولحم البقر والخضروات الورقية الداكنة اللون إلى النظام الغذائي.

نقص النحاس- عنصر النحاس أحد أهم المعادن لنمو الشعر، وعند نقصه في الجسم يسبب تساقط الشعر وظهور الشيب المبكر.

اضطراب التوازن الهرموني- كقاعدة عامة يحدث هذا الاضطراب على خلفية مقاومة الأنسولين. ويمكن حل هذه المسألة بتخفيض الوزن والتغذية الصحية.

نقص البروتينات- أحد أهم الأسباب قد يكون انخفاض حموضة عصير المعدة أواضطراب عمل الكبد. لأنه في الحالة الأولى يمتص البروتين بصورة سيئة، وفي الثانية، تسوء عملية تركيبه.

الإجهاد- خلال الإجهاد تنتج الغدة الكظرية المزيد من هرمون الكورتيزول، الذي يمنع تركيب حمض الهيالورونيك والبروتينات، التي تجعل الشعر مرنا ولامعا وكثيفا.

نقص الزنك والسيليكون- يمكن أن يؤدي نقص عنصر الزنك، إلى تغير لون الجلد وظهور طفح جلدي. كما يصبح الإنسان عرضة لنزلات البرد. وأما عند نقص عنصر السليكون، فيسبب ظهور التجاعيد مبكرا، وترهل الجلد وضعف الشعر والأظافر.

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