براد بيت ونجمة المكياج جان بلاك: «ثقة في الله نجاح»

ارتبط نجم هووليود العالمي براد بيت بعلاقة طويلة الأمد مع نجمة المكياج الشهيرة جان بلاك، لما يقرب من ثلاثة عقود، حيث أصبح الاثنان مثل أفراد الأسرة الواحدة.وقالت بلاك، في حديث لمجلة GQ: "في عام 1990 تم استدعائي للعمل في فيلم يسمى Cool World، وأخبروني بأن هناك شابًا (ممثلا شابا)، واسمه براد بيت، وكانت هذه بداية تعارفنا الذي نتجت عنه صداقة طويلة الأمد".وتابعت: "لقد بدأنا رحلة طويلة معًا، وشاهدنا من خلالها العالم كله، إنها حياة كاملة لم أكن لأتصور في بادئ الأمر أن يكون نجم مثل براد أو أي شخص في هذا المنصب، مخلصًا للغاية مع معاونيه علي العمل".وعن كثرة التساؤل حول علاقة براد بيت بجان بلاك، قال بيت، في تصريحات لصحيفة New York Post: "منذ بداية معرفتها وكنت أعاني من العديد من المشاكل التجميلية، وكانت دائمًا الأروع لنتعاون ونصبح كعائلة، نحن مثل الأخ والأخت".وتابع: "لقد كانت ذلك الشخص الذي شاركني النجاح، فالأمر لا يتعلق بمدى روعتك في المكياج، لكن إلى أي مدى يمكنك فهم الناس، وكسب ثقتهم".