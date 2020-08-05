رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

براد بيت ونجمة المكياج جان بلاك: «ثقة في الله نجاح»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:22 م
براد بيت
براد بيت
منة سالم
طباعة
ارتبط نجم هووليود العالمي براد بيت بعلاقة طويلة الأمد مع نجمة المكياج الشهيرة جان بلاك، لما يقرب من ثلاثة عقود، حيث أصبح الاثنان مثل أفراد الأسرة الواحدة.

وقالت بلاك، في حديث لمجلة GQ: "في عام 1990 تم استدعائي للعمل في فيلم يسمى Cool World، وأخبروني بأن هناك شابًا (ممثلا شابا)، واسمه براد بيت، وكانت هذه بداية تعارفنا الذي نتجت عنه صداقة طويلة الأمد".

وتابعت: "لقد بدأنا رحلة طويلة معًا، وشاهدنا من خلالها العالم كله، إنها حياة كاملة لم أكن لأتصور في بادئ الأمر أن يكون نجم مثل براد أو أي شخص في هذا المنصب، مخلصًا للغاية مع معاونيه علي العمل".

وعن كثرة التساؤل حول علاقة براد بيت بجان بلاك، قال بيت، في تصريحات لصحيفة New York Post: "منذ بداية معرفتها وكنت أعاني من العديد من المشاكل التجميلية، وكانت دائمًا الأروع لنتعاون ونصبح كعائلة، نحن مثل الأخ والأخت".

وتابع: "لقد كانت ذلك الشخص الذي شاركني النجاح، فالأمر لا يتعلق بمدى روعتك في المكياج، لكن إلى أي مدى يمكنك فهم الناس، وكسب ثقتهم".

موضوعات متعلقة

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»