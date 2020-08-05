البنك الدولي: مستعدون لإجراء تقييم عاجل للأضرار الناجمة عن انفجار بيروت

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنهم مستعدون لإجراء تقييم عاجل للأضرار الناجمة عن انفجار بيروت، والذي وقع أمس الثلاثاء وأدي إلى وفاة 137 شخصا وتجاوز الإصابات 4000 ألف مواطن.ومن جانبه، أكد محافظ بيروت، مروان عبود، أن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مضيفًا أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطني العام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وأن تُنكس الأعلام على جميع الإدارات والمؤسسات العامة وجميع السفارات اللبنانية في الخارج، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع هذه الواقعة الأليمة.