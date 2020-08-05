قائد الجيش اللبناني يستنفر الجهاز الطبي العسكري للتعامل مع تداعيات انفجار بيروت

وجه قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، الجهاز الطبي التابع للقوات المسلحة اللبنانية بالاستنفار لمواكبة عمليات الإسعاف، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة واستيعاب المصابين في حادث الانفجار المدمر الذي وقع، أمس، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.وفي سياق متصل، دعت قيادة الجيش جميع المواطنين اللبنانيين إلى إخلاء منطقة ميناء بيروت البحري، تسهيلا لعمليات الإنقاذ ورفع الحطام والركام الناجم عن الانفجار.كما طلبت قيادة الجيش من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار، التقيد بالإجراءات المتخذة، والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.وحذر الجيش اللبناني جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام طائرات التصوير الجوي من دون طيار (درونز) في مدينة بيروت بكاملها، باعتبارها تؤثر سلبا على حركة الطائرات المروحية التي تسهم في إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة.