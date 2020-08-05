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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بلبنان: انفجار بيروت حطم زجاج السفارة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:06 م
السفير ياسر علوي
السفير ياسر علوي
رباب الأهواني
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قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن انفجار مرفأ بيروت كان كبيرا للغاية، موضحا أن عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمت من خلال 1000 كيلو جرام من المتفجرات، بينما انفجار الأمس تم من خلال 2700 كيلو جرام من المتفجرات.

وأضاف "علوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الموجة الارتدادية للانفجار الذي أدت لتحطيم عدة أماكن، وصل حجم تأثيرها إلى دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات، معقبا: "زجاج الدور الأرضي للسفارة المصرية تحطم ونحن نبعد عن مركز الانفجار 4 كيلومترات".

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسئولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 137 قتيلا و4000 مصاب.

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