مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص بالفسطاط

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الفسطاط.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالفسطاط، لتنتقل أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.