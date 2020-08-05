مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص بالفسطاط
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:01 م
هدير مصطفيطباعة
لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الفسطاط.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالفسطاط، لتنتقل أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالفسطاط، لتنتقل أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.