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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تويتر تصلح مشكلة أمنية تؤثر على بعض مستخدمي أندرويد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:59 م
تويتر
تويتر
وكالات
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قالت شركة تويتر، اليوم الأربعاء، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي تويتر على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد من بينها الرسائل.

وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفا، أنه أجرى تحديثا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك واستخدموها للحصول على عملات رقمية.

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