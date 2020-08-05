سفير مصر بلبنان: تخصيص خطًً ساخن لتلقي استفسارات المصريين

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن حجم الجالية المصرية في لبنان يبلغ 40 ألف مصري ما بين مقيمين بشكل رسمي، وآخرين يقيمون بشكل غير رسمي، وهناك عدة وسائل للتواصل معهم داخل لبنان.وأضاف "علوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك خطا ساخنا في السفارة لتلقي أي شكاوى تتعلق بالمصريين في لبنان، منوها بأن هناك مشكلة في الاتصالات بلبنان حاليا من تداعيات الانفجار.وأوضح أن هناك 3 ضحايا مصريين جراء حادث انفجار مرفأ بيروت، مضيفا أنهم تواصلوا مع ذويهم، فضلا عن أن وزيرة الهجرة طلبت بياناتهم للتواصل مع أسرهم، مناشدا كل المتابعين للحدث متابعة صفحة السفارة المصرية على "فيسبوك".وأفاد موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.وأضاف الموقع أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسئولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115، وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة، لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.