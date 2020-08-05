بومبيو: تيك توك أحد أدوات الحزب الشيوعي الصيني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن تيك توك هي إحدى أدوات الحزب الشيوعي الصيني، وتشكل تهديدا لأمن الأمريكيين.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال كلمته اليوم، بالمؤتمر الصحفي، على الدول المحبة للحرية أن تواجه السلوك العدواني للحزب الشيوعي الصيني، موضحًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحد من قدرات المشغلين الصينيين على الوصول إلى البيانات الحساسة.وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن عزم الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجة الصينية، كإجراء ضروري للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، موضحًا أنه في كل مرة يقوم فيها الشخص بالتسجيل في تطبيق «تيك توك»، فجميع المعلومات الشخصية عنه والمعلومات المتعلقة بعمله، من المحتمل أن تعود إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يمكن الجيش والحكومة من استخدام تلك التطبيقات لسرقة المعلومات، حسب ما نقلته عنه قناة «فوكس نيوز» الأمريكية.