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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
مرتضى منصور يتفقد مسجد الدكتور مشالي.. ويصلي ركعتين (صور)
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:43 م
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تفقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعمال مسجد الدكتور محمد مشالي والذي سيتم افتتاحه بعد غد الجمعة.
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