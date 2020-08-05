26 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وبعد إجراء 431 فحصا، تم تسجيل 26 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6444 مصابًا.وأوضح المسئول الصحي، أن 35 مصابًا تعافوا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5291 مصابًا، موضحا، أن إجمالي الوفيات يصل إلى 157 شخصا، في حين يواصل 996 شخصًا علاجهم في المستشفيات.