ألمانيا تحذر من السفر إلى مقاطعة أنتويرب البلجيكية

حذرت الخارجية الألمانية المواطنين من السفر في رحلات سياحية إلى مقاطعة أنتويرب البلجيكية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا هناك.وذكرت الخارجية على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء:"نظرًا لارتفاع عدد حالات الإصابة مجددًا في الوقت الراهن، نحذر من الرحلات السياحية غير الضرورية إلى مقاطعة أنتويرب".