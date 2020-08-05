ألمانيا تحذر من السفر إلى مقاطعة أنتويرب البلجيكية
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:36 م
وكالاتطباعة
حذرت الخارجية الألمانية المواطنين من السفر في رحلات سياحية إلى مقاطعة أنتويرب البلجيكية، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا هناك.
وذكرت الخارجية على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء:"نظرًا لارتفاع عدد حالات الإصابة مجددًا في الوقت الراهن، نحذر من الرحلات السياحية غير الضرورية إلى مقاطعة أنتويرب".
وذكرت الخارجية على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء:"نظرًا لارتفاع عدد حالات الإصابة مجددًا في الوقت الراهن، نحذر من الرحلات السياحية غير الضرورية إلى مقاطعة أنتويرب".