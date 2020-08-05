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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتقديمهم «شيشة».. غلق 7 مقاهي في كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:34 م
غلق مقاهي في كفر
غلق مقاهي في كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحملات التي شنها رؤساء المدن على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من الشيش بـ7 مقاهي، وأصدر قرارًا بغلق تلك المقاهي 7 أيام، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال التطهير والتعقيم التي شهدتها المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد وحملات النظافة التي شهدتها المدن وحملات إزالة الإشغالات.

وأضاف أنه تلقى شكوى من عدد من المواطنين بشارع دمياط بتقسيم 4 بغرب مدينة كفرالشيخ، للمطالبة برفع مخلفات وقمامة متراكمة منذ مدة كبيرة بجوار أحد المنازل.

ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بسرعة توجيه معدات مجلس المدينة ونقل المخلفات وإعادة تأهيل الموقع، محذرا من إلقاء المخلفات به والقمامة حفاظا على صحة المواطنين.

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