لتقديمهم «شيشة».. غلق 7 مقاهي في كفر الشيخ (صور)

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الحملات التي شنها رؤساء المدن على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من الشيش بـ7 مقاهي، وأصدر قرارًا بغلق تلك المقاهي 7 أيام، وتحرير محاضر للمخالفين.كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال التطهير والتعقيم التي شهدتها المصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد وحملات النظافة التي شهدتها المدن وحملات إزالة الإشغالات.وأضاف أنه تلقى شكوى من عدد من المواطنين بشارع دمياط بتقسيم 4 بغرب مدينة كفرالشيخ، للمطالبة برفع مخلفات وقمامة متراكمة منذ مدة كبيرة بجوار أحد المنازل.ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بسرعة توجيه معدات مجلس المدينة ونقل المخلفات وإعادة تأهيل الموقع، محذرا من إلقاء المخلفات به والقمامة حفاظا على صحة المواطنين.