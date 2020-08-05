موسكو: اعتقال المتعاقدين الروس في بيلاروس ستكون له عواقب

أدان جهاز الأمن الروسي،الأربعاء، اعتقال 33 متعاقدًا أمنيًا روسيًا في دولة بيلاروس، محذرًا من أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، اليوم، حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن القيادة البيلاروسية ضحّت بالعلاقات الثنائية بين البلدين من أجل "حيل انتخابية"، وتابع: "أنهم سوف يدفعون ثمنًا لما قاموا به".واعتقلت السلطات في بيلاروس منذ أيام المتعاقدين الروس خارج العاصمة مينسك؛ وذلك بتهمة التخطيط للقيام بأعمال شغب جماعية بالتزامن مع تصاعد احتجاجات المعارضة قبيل انتخابات الأحد المقبل.