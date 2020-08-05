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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تُرسل 20 طنًا من الإمدادات الطبية إلى لبنان (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:19 م
الإمدادات الطبية
الإمدادات الطبية إلى لبنان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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حطّت طائرة تحمل 20 طنًا من الإمدادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية في لبنان لدعم علاج المصابين من جَرَّاءِ الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وأوضحت الصحة العالمية أن تلك الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 تدخل لعلاج الرضوح و1000 تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار.

وأُرسلت الشحنة جوًا من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي في وقت سابق من ظهر، اليوم، على متن طائرة تبرَّعت بها الإمارات العربية المتحدة، التي تُعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للمنظمة في الاستجابة للطوارئ الصحية.

وفي هذا الصدد، صرحت الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان قائلةً: "قلوبنا وصلواتنا مع جميع المتضررين من جَرَّاءِ هذا الحدث المأساوي، ونواصل في الوقت ذاته مهمتنا لخدمة جميع أفراد الشعب اللبناني عن طريق إمدادهم بالخدمات المُنقِذة للحياة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، ونعمل عن كثب مع السلطات الصحية الوطنية، والشركاء في مجال الصحة، والمستشفيات التي تعالج الجرحى للوقوف على الاحتياجات الأخرى اللازمة، والعمل على تقديم الدعم الفوري".

ونتيجةً للانفجار، تعطلت ثلاثة مستشفيات في بيروت عن العمل وتعرض مستشفيان اثنان آخران لأضرار جزئية، مما أحدث فجوةً خطيرةً في السعَة السَّريرِيَّة للمستشفيات نظرًا لأن المرافق الصحية في جنوب صعدة، وشمال طرابلس ومرافق أخرى كثيرة أصبحت تنوء بحمل ثقيل، يُنقل حاليًا المصابون إلى مستشفيات أخرى في مختلف أنحاء لبنان.

وتأتي هذه الطارئة الصحية الأخيرة في خضم ما يعانيه لبنان مؤخرًا من قلاقل مدنية، وأزمة اقتصادية كبرى، وفاشية كوفيد-19، والعبء الثقيل الذي يُشكله اللاجئون، ولم يسبق أن تعرض الشعب اللبناني لاختبار قاسٍ على هذا النحو لقياس القدرة المعروفة عنه على الصمود.

يشار إلى أنه من بين أولويات كل من وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية ضمان مواصلة جهود الاستجابة لمرض كوفيد-19، بما في ذلك استهداف الفئات الأكثر ضعفًا التي تحتاج إلى مساعدة.

فيما قالت الدكتورة نجاة رُشدي، منسقة الأمم المتحدة في لبنان: "مع ظهور تحديات جديدة ناجمة عن الحدث المدمر الأخير، تُجرى حاليًا تعبئة الأمم المتحدة في لبنان والشركاء لتقديم مساعدات إنسانية فورية إلى الشعب اللبناني دعمًا لاستجابة الحكومة لهذه المأساة. فنحن معًا في هذا الأمر، ونحن ملتزمون بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب".

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