لبنانيون ينظفون الشوارع بعد انفجار مرفأ بيروت (صور)

شارك الفنان اللبناني إيلي أبونجم، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر"، بصور لمجموعة من الشباب المتطوعين والذين قاموا بتنظيف الشوارع بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.وظهر في الصور مجموعة من الشباب الذين تم توزيعهم على أكثر من منطقة ويعملون على رفع الحطام والزجاج المحطم وتنظيف الشوارع بشكل عام مع الأخذ في الاحتياط بكل الإجراءات الوقائية.وعلق إيلي أبونجم، على الصور قائلًا: "بيروت بترجع بتعيش فينا".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.