اتحاد المستثمرين يقدم 5 مقترحات لتشجيع المنتج المحلي

يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي لها أهمية في الاقتصاد المحلي، وشهد القطاع حالة من الركود خلال الأشهر الماضية بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا في العالم.وأكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أهمية تشجيع المنتجات المحلية، للنهوض بالقطاع الصناعي والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية، لذا اقترح حلولًا لتشجيع المنتج المحلي وهم:- ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، بالإضافة إلى النهوض والارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل المشاكل التى تواجه القطاع.- الاهتمام بالتعليم الفني والعمل على تدريب العمال داخل المصانع، واستخدام أحدث الآلات والتقنيات للقدرة على منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.- تشجيع الصناعة المحلية، وهذا تم بالفعل من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.- التخلي عن الواردات غير الضرورية لتعظيم قيم الصناعة الوطنية.- البحث عن فرص استثمارية جديدة وعمل دراسات مستمرة للسوق.