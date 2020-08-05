شريف حمودة: الدعاية الإلكترونية حققت نجاحًا لمرشحي «الشيوخ»

قال شريف حمودة، القيادي بحزب الجيل إن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ اختلفت بشكل واضح عن أي انتخابات سابقة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا وأصبحت الدعاية الإلكترونية أحد أهم وأبرز سبل تعريف المرشحين ببرامجهم الانتخابية وعرضها على الناخبين وهو ما يختلف كليا عن ذي قبل.وأضاف حمودة، خلال تصريحات صحفية أن المرشح في أي انتخابات سابقة كان يعتمد في المقام الأول على زيارات ميدانية ومؤتمرات جماهيرية في الدوائر التي يخوض فيها الانتخابات وهو ما أصبح غير متاح، الآن، بسبب وباء فيروس كورونا لذلك لجأ المرشحون إلى السوشيال ميديا والفيديوهات وقد لاقت تلك الطريقة نجاحًا كبيرًا وقبول لدى الناخبين.تابع القيادي بحزب الجيل أن الدعاية الإلكترونية عبر منصات التواصل كانت موجودة في انتخابات سابقة لكن نسبة التعامل معها من خلال المرشحين تضاعفت خلال انتخابات مجلس الشورى الحالية، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا غيّرت العالم في كل شيء حتى الدعاية الانتخابية وهو ما سيشعر به كل دول العالم خلال أي استحقاق انتخابي.