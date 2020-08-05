رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الألماني يحذر من عودة سباق التسلح النووي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:02 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
طباعة
حذّر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من العودة إلى جولة جديدة من سباق التسلح النووي، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإلقاء القنبلة النووية الأمريكية على مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأربعاء إن "نزع السلاح النووي متجمد، وثمة تقنيات جديدة نشأ عنها اختلالات خطيرة".

وأعرب ماس عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية تتحدى المجتمع الدولي بأسره بسبب وصولها إلى الأسلحة النووية، وقال إن هذا هو السبب بعد 75 عاما من كارثة هيروشيما، في ضرورة إعطاء "دفعة جديدة للرقابة على التسلح ونزع السلاح النووي".

وقال ماس: إن "العالم لا ينبغي أن ينسى أبدا ما حدث في هيروشيما وفي ناجازاكي بعد أيام قليلة، ولماذا حدث"، منوها إلى أنه يشعر بقلق متزايد حيال تعرض الالتزامات التي تم التوافق عليها للخطر اليوم من خلال "سياسة القوة قصيرة النظر وعديمة المسئولية".

وتابع ماس: أن بلاده تدعو، مثلها مثل اليابان ودول أخرى، القوى النووية إلى الاضطلاع بمسئولياتها حيال نزع السلاح والرقابة على التسلح.

كانت الولايات المتحدة ألقت أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية في السادس من أغسطس 1945 بينما كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانتهاء، ما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص على الفور من سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة، وحتى نهاية الحرب وصل عدد القتلى إلى نحو 140 ألف شخص.

ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للقتلى ولا عدد الذين لقوا حتفهم بسبب التداعيات اللاحقة المتمثلة في الإشعاعات النووية، وفي أعقاب ذلك بثلاثة أيام ألقى الأمريكيون القنبلة النووية الثانية على مدينة ناجازاكي، وقد استسلمت اليابان بعد الهجوم الأخير بوقت قصير.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»