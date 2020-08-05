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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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منى واصف توجه رسالة مؤثرة إلى لبنان بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:02 م
منى واصف
منى واصف
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة السورية الكبيرة منى واصف، عن حزنها الكبير على الأوضاع التي شهدتها لبنان خلال الساعات الماضية بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت في تسجيل صوتي مع إذاعة "بوديو" الإلكترونية: "بيروت بلد الجمال بلد الحب والرقي وجبران خليل جبران، والرحبانة وبلد فيروز.. يعجز اللسان والقلب والدمع في العيون على ما صار".

وأضافت: "إلى كل الناس في لبنان سلام من قلبي إلى بيروت".

وكان انفجار بيروت قد تسبب في وفاة 137 شخصًا إلى الآن بالإضافة إلى إصابة 4000 مصاب، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن للوقوف على سبب الانفجار ومدى خطورته على صحة المواطنين بلبنان.

وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء حالة حداد وطني على أرواح ضحايا الانفجار، كما تم وضع كل المسئولين عن مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات.

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