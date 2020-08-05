نجلاء بدر ضيفة «لايت شو» على الحياة.. غدًا

يستضيف برنامج "لايت شو"على قناة "الحياة" الفنانة نجلاء بدر، وذلك في العاشرة من مساء غدٍ الخميس.





وتكشف نجلاء بدر خلال الحوار عن كواليس أدورها التي قدمتها وظهورها المميز في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلي "البرنس" و"الفتوة"، كما تتطرق إلى أدوارها المركبة التي قدمتها.





وتتحدث الفنانة خلال اللقاء عن أعمالها الفنية المقبلة والعديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

وذلك مع الإعلامية أميرة عدلى في حلقة خاصة تكشف خلالها نجلاء بدر عن تفاصيل خاصة عن حياتها الفنية والشخصية.





"لايت شو" من تقديم أميرة عدلى وأيه غرياني يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.