عم أحد ضحايا المصريين في بيروت يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

قال محمد السيد أبو قصبة، عم إبراهيم أحد المصريين المتوفيين في لبنان في حادث انفجار مرفأ بيروت، إن ابن شقيقه المتوفي تواصل مع والده قبل وقوع الحادث بساعة واحدة، وأخبر والده أنه سيأتي مصر قريبا ليخطب ويتزوج، ويعود مرة أخرى إلى لبنان.وأضاف "أبو قصبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي مصطفى شردي، مساء الأربعاء، أنهم فور معرفتهم بوقوع الانفجار حاولوا الوصول له، ولكنهم لم يتمكنوا، وبعدها بساعات وجدوا اسمه في منشور نشرته إحدى المواقع اللبنانية عن المتوفيين في الانفجار.وأوضح أن ابن شقيقه يبلغ من 24 عاما، معقبًا: "إبراهيم كان بيشتغل بدراعه وبيصرف على أمه وأبوه، وأختين بنات وجوز واحدة فيهم".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.