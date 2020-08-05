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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضرر أكثر من 50 ألف شخص جراء فيضانات السودان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:59 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
وكالات
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تضرر 50 ألف شخص على الأقل من الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة من السودان، وفق ما أفادت الأمم المتحدة الأربعاء.

وأكد مكتب المنظمة لتنسيق الشئون الإنسانية في بيان: أن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية، وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

ونقلت الأمم المتحدة عن "مفوضية العون الإنساني" الحكومية، أن "50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم مرجح للارتفاع".

وأدت الفيضانات الأسبوع الماضي، إلى وفاة خمسة أشخاص، وتدمير نحو 3500 منزل، وفق بيان رسمي، علاوة على ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق السلطات المحلية.

وتهطل عادة أمطار قوية في السودان خلال يونيو وأكتوبر، ويواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق.

وأثّرت الأمطار الغزيرة عام 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

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