ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 3% خلال التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم المسائية لأكثر من 3% بدعم من تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى هبوط مخزون النفط.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.4%، ليصل إلى 45.29 دولار للبرميل.كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بأكثر من 3% مسجلًا 42.23 دولار للبرميل.وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 11 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، مقارنة مع 11.100 مليون برميل يوميًا عن الأسبوع السابق له.كما تراجعت صادرات الخام الأمريكي بنحو 392 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، إلى 2.819 مليون برميل يوميًا.وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي، لتسجل 518.6 مليون برميل.