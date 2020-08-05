«محلية أسوان» تعلن شروط عملية تجديد شبكات مياه ري الحدائق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، عن طرح عملية إحلال وتجديد شبكات مياه ري الحدائق وعمل مسطحات خضراء بقرى وادي كركر في مناقصة محلية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.وأطلق على العملية اسم "احلال وتجديد شبكات مياه ري الحدائق وعمل مسطحات خضراء بقرى وادي كركر"، حيث حددت تاريخ الجلسة بيوم 16 أغسطس 2020، قيمة التأمين 5500 جنيه، وثمن كراسة الشروط 300 جنيه.وحددت الوحدة الشروط التالية لدخول العملية وهم: التقدم بطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات، وتقدم العطاءات بنظام المظروفين الفني والمالي، وآخر موعد لتقديم العطاءات في موع غايته في تمام الساعة 12 ظهر اليوم المحدد للعملية، بالإضافة إلى أن يعتبر كراسة الشروط والقانون رقم 182 لسنة 2018 مكملا لهذا الإعلان، وتخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.