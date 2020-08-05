«مُحملة بالمساعدات».. هبوط أولى طائرات «الطوارئ الروسية» الـ5 في بيروت

هبطت في مطار بيروت أولى طائرات وزارة الطوارئ الروسية الخمس المسيرة إلى لبنان، وعلى متنها شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة، بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي خلف 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح.وتشمل المساعدات، اليوم الأربعاء، مشفى متنقلًا ومختبرًا للكشف عن فيروس كورونا، كما أرسلت روسيا إلى لبنان خبراء إغاثة من فريق "تسينتروسباس" والأطباء.وكانت وزارة الطوارئ الروسية، أعلنت أنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات للبنان، الذي يعاني من انفجار بيروت، واحتدام جائحة كورونا.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.