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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أشرف صبحي يدعو الشباب للمشاركة في ماراثون الدراجات أمام استاد القاهرة الجمعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:15 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب والفتيات للمشاركة في فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، الذي يتم تنفيذه تحت شعار "رياضتك مناعتك" في تمام الساعة السابعة والنصف صباح بعد غد الجمعة.

ويستطيع الراغبون بالمشاركة في الماراثون التواجد بدراجاتهم الشخصية في الموعد المحدد للماراثون الذي ينطلق من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي، بشارع يوسف عباس، بجوار المركز الكشفي العربي، وتجمع المشاركين أمام بوابة 3 بجوار الطب الرياضي.

ويقام الماراثون ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفي إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل في جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأكد تبني الوزارة للمبادرات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل من خلال عدة برامج ومشروعات على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.

ولفت إلى حرص الشباب على المشاركة في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات للتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى نشر ماراثونات الدراجات الهوائية تأكيدًا على أهمية استخدام الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

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