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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ بيروت: المشهد الحالي تقشعر له الأبدان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:06 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
رباب الأهواني
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كشف مروان عبود محافظ بيروت، عن آخر التطورات إثر الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية أمس، قائلا: إن عمليات البحث عن الشهداء والضحايا مستمرة، كما أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بموقع الانفجار وفي أحياء بيروت، معقبا: "المشهد الحالي تقشعر له الأبدان".

وأضاف محافظ بيروت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أننا نبحث عن الضحايا بتمهّل حفاظًا على أرواح الأشخاص المغمورين تحت الأنقاض.

وتابع: "لا نزال نحصي الأضرار وهي هائلة، ونقوم بخطة العمل الواجب اتباعها لتأمين مساكن لآلاف الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو فقدوا بيوتهم، كما أننا نقوم بخطة لجمع الأموال وتحريك الاعتمادات اللازمة لمواجهة أعداد الضحايا الكبيرة الناتجة عن هذه الكارثة، بالإضافة إلى تأمين التموين اللازم للأهالي والتأكد من أوضاع الأبنية والجسور الآيلة للسقوط درءًا للضرر الذي قد يلحق بالمواطنين من العبور عليها".

وعن حالة المستشفيات، قال: "قمنا بإنشاء مستشفيات ميدانية وذلك بالتعاون مع الدولة اللبنانية والمؤسسات والمنظمات الدولية ومع الدول الصديقة والأشقاء العرب، فهناك الكثير من الدول بادرت بإرسال المساعدات إلى لبنان".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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