بومبيو: ملتزمون بمساعدة لبنان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الالتزام الراسخ بمساعدة الشعب اللبناني بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مستودع بمرفأ بيروت وأدى إلى مقتل 135 شخصا وإصابة الآلاف.وأصيب نحو 5000 شخص في الانفجار أمس الثلاثاء والذي عزاه المحققون إلى الإهمال، وتضررت منازل ما يصل إلى 250 ألف شخص بعد أن تحطمت واجهات المباني وتناثر الأثاث في الشوارع، وتهشمت النوافذ بفعل موجات الصدمة الناجمة عن الانفجار.