خطوط الرحلات البحرية الكبرى تعلق العمليات الأمريكية حتى 31 أكتوبر

قررت خطوط الرحلات البحرية الكبرى، تعليق العمليات في الولايات المتحدة حتى نهاية أكتوبر على الأقل حيث تكافح للتعافي من اثار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وفقا لرابطة خطوط الملاحة البحرية الدولية.وكانت رابطة خطوط الملاحة البحرية الدولية، قامت في السابق بتعليق عملياتها حتى 15 سبتمبر.وأصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بشكل منفصل أمر "عدم إبحار" حتى نهاية سبتمبر، لكن الإعلان الأخير يؤجل الجدول الزمني لاستئناف العمليات لمدة شهر إضافي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرابطة قولها في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الأربعاء: "هذا قرار صعب لأننا ندرك الأثر المدمر لهذا الوباء على مجتمعنا وجميع الصناعات الأخرى".