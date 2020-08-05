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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. بدء تسجيل حجز الدراجات المدعمة في كفر الشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:54 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إطلاق الرابط الإلكتروني أمام الشباب والمواطنين الراغبين لاقتناء الدراجات الهوائية المطروحة ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر البوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي https:www.emys.gov.egbike

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الثانية من المبادرة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تتيح الوزارة 1400 دراجة في المرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن عدة مراحل لاحقة تقدم الوزارة خلالها الأعداد المطلوبة من الدراجات الهوائية المدعمة.

وأشار نور الدين، إلى أن الرابط الإلكتروني الذي سيتم طرحه مساء غد، يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالدراجات وآليات السداد بعد القيام بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة، حيث إن الطريقة الوحيدة للحصول على الدراجات سيكون من خلال الرابط الإلكتروني.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وتسعى جاهدة إلى المساهمة فى إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتزويدهم بالمهارات المختلفة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والتأكيد على أهمية استخدام الدراجات فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للفرد ودورها كوسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.

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