البرازيل تعلن إرسال مساعدات إلى لبنان

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الأربعاء، إن بلاده سترسل مساعدات إلى لبنان بعد انفجار هائل دمّر أجزاء من العاصمة بيروت، أمس.وأضاف جايير، في ختام احتفال وزاري: "البرازيل ستفعل أكثر من المواساة شيئًا ملموسًا لمساعدة عشرات الآلاف من الناس الذين في وضع سيئ للغاية".ولدى مغادرته الاحتفال قال بولسونارو، للصحفيين: إن حكومته على اتصال بممثلي الجالية اللبنانية في ساو باولو لتقرير أي نوع من المساعدة سيتم إرسالها، وقال بولسونارو، إن طائرة عسكرية متوفرة للنقل.وأدى انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، لمقتل ما لا يقل عن 135 شخصًا وإصابة 5000، كما تسبب في تحطم نوافذ وتدمير عدد من المباني.