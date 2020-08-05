محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ15 مليار دولار

قال محافظ بيروت، مروان عبود، في لقاء مع قناة "الحدث"، إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.وأضاف عبود، أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.