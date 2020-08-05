رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف 12% من التجارة العالمية بحلول 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأنفاق الجديدة سهلت الانتقال من غرب الإسماعيلية إلى سيناء في 12 دقيقة، مشيرا إلى أن الأنفاق سهلت على المستثمر والمواطنين، الذين كانوا يستغرقون أياما للانتقال من الشرق للغرب والعكس.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا"، أن هناك 57 ألف وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة تستوعب 300 شخص.ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك عمليات تكريك مستمرة لجذب خطوط ملاحة جديدة، وأن 93% من ناقلات الصب تمر عبر قناة السويس، فضلا عن العمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير أسطول الكراكات، وتدشين 3 قاطرات جديدة تبنى في ترسانة بورسعيد البحرية.وأردف: "نستهدف عبور 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023، كما نستهدف 12% من التجارة العالمية بحلول 2023 بدلا من 9%".ونوه إلى أنه تم تقديم منح تخفيضات للسفن الفارغة العابرة لقناة السويس، لجلب سفن جديدة للملاحة في القناة.