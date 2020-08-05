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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 585 لجنة استعدادًا لانتخابات الشيوخ بكفرالشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:37 م
محافظ كفر الشيخ،
محافظ كفر الشيخ،
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه شكل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعتها بكل دقة، وتعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه شكل غرفًا فرعية بمجالس المدن لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وأكد المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، ورئيس غرفة تيسير الانتخابات بمحافظة كفرالشيخ: "لدينا لجنة عامة فقط، و585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة، وتم تحديد عضو هيئة قضائية (قاضي أو وكيل نيابة) لكل لجنة، بالإضافة لعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة".

وأضاف السعدني، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2 مليون و350 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة لضمان سلامة الناخبين.

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