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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأول مكرر بالثانوية: «كنت بخلص مذاكرتى وألعب بابجى»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:33 م
أحمد هشام
أحمد هشام
رباب الأهواني
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قال أحمد هشام، الأول مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بأسيوط، علم بأنه من أوائل الثانوية من خلال التليفزيون، لافتًا إلى أنه كان يضع جدولا يوميا لنفسه، وإذا أنهى ما عليه يقوم بلعب "بابجي".

أضاف هشام، خلال لقاء خاص عبر فضائية ten، مساء الأربعاء، أنه سيلتحق بكلية الطب، متمنيًا أن يكون هناك عدد أكبر من الأوائل يخرجون من الصعيد: "الصعيد فيه مواهب مدفونة"، معربًا عن سعادته لوجود 5 طلاب من ضمن أوائل الثانوية العامة من محافظة أسيوط، مشددًا على أن أسرته هي السبب في نجاحه.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

أوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43 طالبا وطالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

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